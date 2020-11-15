



بوابة أبشر للتوظيف تقديم وظائف طيران الأمن العام.. الشروط ورابط وخطوات التسجيل عبر الرابط jobs.sa





من جديد تصدرت منصة أبشر للتوظيف تقديم وظائف طيران الأمن العام | محركات البحث في الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع إعلان رئاسة أمن الدولة رابط وشروط التقدم لـ وظائف وهي “جندي وجندي أول ورقيب وكيل رقيب، وعريف”، بالقيادة العامة لطيران الأمن 1442ه‍.





التي يقتصر التعين بها على الذكور فقط، بجانب فتح باب التسجيل اليوم السبت ولمدة أسبوع وينتهي الجمعة المقبلة 5 ربيع ثاني 1442، وذلك من أجل التعيين في قيادة طيران الأمن وقواعده، بـ 6 مدن سعودية، وفي الموضوع التالي نقدم لكم رابط وشروط التسجيل.





أبشر للتوظيف تقديم وظائف طيران الأمن

فتحت رئاسة أمن الدولة اليوم باب التسجيل للتقدم لوظائف العسكرية التابعة لهيئة طيران الأمن العام لمدة أسبوع. فى المدن التالية “مكة المكرمة ومدينة الرياض وجدة، وأيضا عسير والمنطقة الشرقية، لمن تتوافر به الشروط العامة، بجانب المؤهل المطلوب، وتتمثل الشروط فيما يلي:





- يشترط أن يكون المتقدم لديه المؤهل الدراسي المحدد لكل وظيفة.

- أن يكون المتقدم لأبوبين سعوديين ويمتلك الجنسية السعودية

- لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عامًا ولا يقل عن 17 عاما

- يتوجب أن يكون المتقدم وحسن السمعة والسلوك وعدم صدور أحكام ضده بالسجن

- أن لا يقل طوله عن 168 سم.

- وأيضًا أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من أحد الجهات العسكرية من قبل.

- اجتيازه المتقدم جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

- لم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

- ألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.





رابط التقديم فى وظائف القيادة العامة لطيران الأمن

إذا كانت تتوافر بك الشروط الخاصة بالتقدم للوظائف العسكرية، يمكنك الآن التسجيل في الموعد المحدد عن طريق الخطوات التي سنذكرها على سبيل المثال:





- على المتقدم الدخول على موقع أبشر للتوظيف ( اضغط هنا ).

- ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية بدقة ومراجعتها جيدًا.

- اختر الوظيفة واكتب مؤهلك الدراسي للتقدم بها.

- وفي النهاية اضغط على "تسجيل".



