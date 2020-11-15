تعرف على القائمة الأولى وأخر التعاقدات ببنى عبيد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يواصل ممثل الدقهلية الصاعد حديثا للقسم الثانى بنى عبيد إستعدادته للموسم الجديد ، حيث من المقرر أن يحل الفريق ضيفا على بلدية المحلة فى إفتتاح مباريات الموسم الجديد فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

ويتولى عادل صديق الإدارة الفنية للفريق بالموسم الجديد بعدما تم تجديد الثقة بالجهاز الفنى بالكامل لموسم كروى جديد وذلك بعد نجاحه فى قيادة الفريق للصعود للقسم الثانى بتصدره المجموعة العاشرة بالقسم الثالث بالدقهلية بالموسم الماضى.

وتم الإستقرار على الجهاز الفنى على النحو التالى :

عادل صديق "مدير فنى" ، بليغ حمدى "مدرب عام" ، حامد بيشو "مدرب حراس مرمى" ، السيد أبو طالب "علاج طبيعى" ، أحمد فؤاد "أخصائي تأهيل" ، محمد عبدالنبى "مدير إداري" ، أحمد الفيل "إدارى".

وأرسل مسئولى نادى بنى عبيد القائمة الأولى للاعبى الفريق الأول حيث ضمت كلا من:
أحمد حسن ، محمود الهلباوى ، عصام محمود ، رجب عبد التواب ، بسام وحيد ، محمد الحسينى ، رامى قدرى ، محمد أبوالشيخ ، إبراهيم خليل ، هشام بكر ، أبوبكر سيلا.

بينما تم التجديد لصبرى إبراهيم لاعب خط وسط الفريق بالإضافة للإقتراب من تجديد التعاقد مع لاعبى الفريق عادل جمال ، أحمد رمضان.

وأعلن النادى مؤخرا التعاقد مع لاعبين جدد من أجل الإنضمام للفريق على النحو التالى:

خالد مايز مهاجم بتروط اسيوط ، أحمد درة مدافع الأوليمبى ، محمد إبراهيم حارس مرمى عمال المنصورة ، محمد أمين مدافع أبوقير للأسمدة ، أحمد توتيس لاعب وسط حرس الحدود ، محمد العزب ديفندر الحمام ، السعيد ماهر صانع ألعاب هيفك هلسنكى الفنلندى ، هشام حبيب ديفندر دكرنس ، عبدالله الشناف مدافع الشرقية ، عصام عبدالواحد ظهير أيسر الألومنيوم.

وأكد محمد عبد النبى مدير إدارى الفريق الأول عن إقتراب النادى من التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل تدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الطويل والشاق بالقسم الثانى.

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