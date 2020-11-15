وكالة الفضاء المصرية تدرس إنشاء منصة إطلاق للأقمار الصناعية





تدرس وكالة الفضاء المصرية، إنشاء منصة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية، وقامت بعرض دراسة بهذا الخصوص على جهات عليا للموافقة على بدء العمل فى المشروع.





وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا التى أنشأت وكالة فضاء وطنية خالصة فى زمن قياسي، إلى جانب تطوير قدراتها الفنية بإنشاء مركز لتجميع الأقمار الصناعية يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربى والمنطقة.





وتمتلك مصر كوادر فنية وعلمية متميزة تعمل فى مجال صواريخ الإطلاق فيما يخص ميكانيكا الصاروخ وتوجيهه، ويحدد القانون إمكانية تصنيع القمر الصناعى فى مصر وإطلاقه من الأراضى المصرية.







