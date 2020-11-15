سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 15-11-2020





إستقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-11-2020 في البنوك المصرية ، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة نصف في المائة يوم الخميس الماضي ، ونستعرض أخرسعر للريال السعودي اليوم طبقاً لأخر تحديث بالبنوك المصرية.





سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-11-2020





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.15 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.09 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.06 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.







