سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 15-11-2020
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:25 م
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-11-2020 في البنوك المصرية ، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة نصف في المائة يوم الخميس الماضي ، ونستعرض أخرسعر للريال السعودي اليوم طبقاً لأخر تحديث بالبنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-11-2020
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.15 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:4.09 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى :4.06 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.
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