سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:25 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-11-2020 في البنوك المصرية ، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة نصف في المائة يوم الخميس الماضي ، ونستعرض أخرسعر للريال السعودي اليوم طبقاً لأخر تحديث بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-11-2020

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.15  جنيه للشراء  ، 4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08   جنيه للشراء، 4.18   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06   جنيه للشراء ، 4.22  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:4.09  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى :4.06   جنيه للشراء ، 4.18   جنيه للبيع.


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