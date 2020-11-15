الطالع الفلكي الأحد 15/11/2020..البِدَايَات الجَدِيدَة!

*يُولد الهلال الجديد فى السّابعة و7 دقائق صباحاً ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الخامسة و46 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثّامنة و28 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 6 هاتُور قبطى ، 15 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 29 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية ، يومٌ مُناسب لأداء الواجبات الزوجيّة أو التقدّم للخطبة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -نِتْآبِلْ أنا وإنتا وهُوَّا ، ويتعَهِّد أدَّامَك إنّو يعَاملنِى أحسن مُعَاملة.(سميرة أحمد من فيلم أكذيب حوّاء-1969)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى العقرب إقتران الشمس فى العقرب- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج العقرب والذى يعنى توظيف الطاقة الجسديّة تحت البحر خلف الأبواب المُغلقة لأداء الواجبات الزوجيّة ، ولأن العقرب يرمز لسائل ينتقل من جسد لجسد فهى فترة مُناسبة بالإضافة لأداء الواجبات الزوجية للتداوى بتناول الأدوية السائلة المُزيلة للبغلم أو سمُوم الكليتين والكبد إن دعت الضرورة ، برج العقرب مشهور بأنه بُرج الغيرة لذا فالإبتعاد عن إثارة غيرة الزّوج/الزّوجة مُشدّد عليه ، كما أنه مُناسب لكشف أحقاد وضغائن دفينة من أصدقاء أو معارف يُضمرون الكراهية فى الخفاء/تحت سطح البحركنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة.





*(القمر فى الميزان إقتران الشمس فى الميزان-هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج الميزان ، ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة (فيشاكا وترجمتها المَمَرّ للسماوات) أو المَمَرّ العظيم للنصر وشكلها فى السماء شجرة كبيرة تنشر فروعها لتُظَلّل على الجميع أوالمَمَرّ المُزيّن بالشجيرات الذى يمر فيه العريسان خلال مراسم الزواج ، يحكم هذه المنزلة كوكب المُشترى ، ويحكمه رمز يُسمّى "أنْدَرَا" الخاص بالنار والصهر وإعادة التشكيل ، هذا يعنى الإنتقال النّاعم والمرور الآمِنْ من الميزان للعقرب أو من مرحلة لأخرى ، فيشاكا تعنى الفرحة بالحصاد وإنتهاء الأيام العِجَاف تماماً كما يشعر العريس و العروس أثناء خطواتهم الأخيرة وانتقالهم من حياة العزوبيّة خلال مَمَرّ النصر أثناء ليلة العمر للحياة الزوجيّة ، لذلك فهذا الهلال الجديد يرمز للبدايات الجديدة المُتفائلة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة سميرة أحمد فكل عام وهى بألف خير،هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة سميرة أحمد والإسم كاملاً سميرة أحمد إبراهيم خُضير مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أفروديت)،(أم للأطفال الأيتام)،(حظ سعيد)،(عاشق القطط)،(وجه مُثير)، (صرير الأسنان/الجَزّ على الأسنان)،(نعمة فوق نعمة فوق نعمة - بَرَكَاتٌ مُتَرَاكِبَة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الثور: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجوزاء: رغم شعورالكثيرين بالخمول والكسل إلا أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهِمَم ، نشاط لأداء أعمال كثيرة بوقتٍ قصير فانتهز الفرصة.





برج السّرطان: الهدوء والتمسّك بثبات الأعصاب مهم ،عِدّ حتى عشرة أو أخرج لإستنشاق هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك العصبى.





برج الأسد: ترغب أن تجعل الجميع سعداء لكن تذكر أنك لست مجبراً على تمثيل دور المهرج للترفيه عن المُكتئبين ، من كَثُرَ مُزاحُه قلّت هيْبَتُه.





برج العذراء: لا تنظر فى طبق غيرك و ركزعلى عملك ، أداء الواجبات الإجتماعيّة لها أثر كبيرعلى صحتك النفسيّة فلا تستخف بها.





برج الميزان: لست من النوع الذى يستمتع بالتحسّر على نفسه أو يُمارس دور الضحيّة ، لذا عليك التحرك لتبدأ فصلاً جديداً من حياتك العاطفيّة أوالوظيفيّة.





برج العقرب: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً مُرشّحاً للإرتفاع ، تَفَاءَل بتحسّن ولو طفيف على أحد أو بعض الجبهات بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: الصبر فضيلة عليك أن تتمسّك بها،لا للتهور أو التسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الجدى: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة اليوم فقد يتم استغفالك ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الدّلو: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال ، فلا تتكاسل.





برج الحوت: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.



