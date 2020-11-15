



(وزارة الإسكان المصرية) كراسة شروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2020 لحجز 125 ألف وحدة سكنية في مصر





كراسة شروط الإسكان الاجتماعي | يستمر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المصرية في استقبل حجوزات كراسة شروط شقق الإسكان المتوسط، والذي بدأ من التاسع من نوفمبر ويستمر حتى السابع من ديسمبر القادم، وسنوضح لكم متابعينا الكرام رابط كراسة شروط الإسكان الاجتماعي على الإنترنت، وشروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2020.





كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2020

ووفقاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يشهد الموقع إقبال كبير على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية، تم طرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم سحب حوالي 160 ألف كراسة منذ فتح الحجز حتى الآن، من بينهم ذوي الإعاقة الذي تم تخصيص الأسبوع الأول لهم، في حين سدد 26 ألف مواطن مقدمات الحجز المطلوبة.





خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي نوفمبر 2020

- لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي على المتقدم اتباع الخطوات البسيطة التالية، وهي: شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.





- ومن ثم دفع مقدم جدية الحجر، وبعدها يحصل المتقدم على إيصال المقدم، واستمارة كراسة الشروط.





- بعدها يتعين على المتقدم وبعد استيفاءه كافة الأوراق المطلوبة لرفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.





رابط حجز كراسة شقق الإسكان الاجتماعي 2020

للتقديم وحجز كراسة شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ( اضغط هنا ).



