(وزارة الإسكان المصرية) كراسة شروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2020 لحجز 125 ألف وحدة سكنية في مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:35 م
شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
Advertisements

(وزارة الإسكان المصرية) كراسة شروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2020 لحجز 125 ألف وحدة سكنية في مصر

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي | يستمر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المصرية في استقبل حجوزات كراسة شروط شقق الإسكان المتوسط، والذي بدأ من التاسع من نوفمبر ويستمر حتى السابع من ديسمبر القادم، وسنوضح لكم متابعينا الكرام رابط كراسة شروط الإسكان الاجتماعي على الإنترنت، وشروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2020.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2020
ووفقاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يشهد الموقع إقبال كبير على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية، تم طرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم سحب حوالي 160 ألف كراسة منذ فتح الحجز حتى الآن، من بينهم ذوي الإعاقة الذي تم تخصيص الأسبوع الأول لهم، في حين سدد 26 ألف مواطن مقدمات الحجز المطلوبة.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي نوفمبر 2020
- لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي على المتقدم اتباع الخطوات البسيطة التالية، وهي: شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.

- ومن ثم دفع مقدم جدية الحجر، وبعدها يحصل المتقدم على إيصال المقدم، واستمارة كراسة الشروط.

- بعدها يتعين على المتقدم وبعد استيفاءه كافة الأوراق المطلوبة لرفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.

رابط حجز كراسة شقق الإسكان الاجتماعي 2020
للتقديم وحجز كراسة شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (اضغط هنا).

(وزارة الإسكان المصرية) كراسة شروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2020 لحجز 125 ألف وحدة سكنية في مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كراسة شروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2020 صندوق الأسكان الإجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي 2020 شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي 2020 الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسميًا.. استبعاد محمد هانى من منتخب مصر بسبب الإصابة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 10 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض