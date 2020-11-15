صلاح يرفض السير على خُطى رونالدو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، السير على خطى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في تعامله مع الإصابة بفيروس كورونا.


وتأكدت إصابة صلاح بفيروس كورونا، بعد أن خضع لمسحتين من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم، قبل لقاء الفراعنة ضد توجو في التصفيات الأفريقية، وجاءت نتجتيهما إيجابية.


وحسب موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، فإن صلاح سيبقى في مصر، حتى انتهاء فترة الحجر الصحي، وتحول نتيجة فحصه إلى سلبية.


وجاء ذلك عكس ما قام به كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب إصابته بكورونا في التوقف الدولي السابق، حيث غادر معسكر البرتغال إلى إيطاليا عبر طائرة خاصة، قبل تعافيه من العدوى.


ودخل رونالدو في صراع مع مسؤولين إيطاليين، بداعي أن سفره إلى إيطاليا عقب الإصابة بكورونا، يخالف البروتوكولات الصحية هناك.

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