تعرف على المحافظات التي تتعرض لأمطار غزيرة حتى الخميس المقبل

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أماكن سقوط الأمطار بمختلف محافظات الجمهورية من اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأحد 15 نوفمبر 2020

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( الاسكندريه - سيدي عبد الرحمن - الضبعه - مطروح - سيدي براني - السلوم رشید - بلطيم . بورسعيد - دمياط - العريش . كفر الشيخ - البحيرة.

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ( بور سعيد - السويس - الاسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية ..... ) ومناطق من وسط سيناء .

يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.





الاثنين 16 نوفمبر 2020

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح . السلوم ) .

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ( العريش - بورسعيد . رشيد - كفر الشيخ - البحيرة )

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم )

أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ( العريش - بورسعيد - رشيد - كفر الشيخ - البحيرة)

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح- - السلوم . بورسعيد - العريش ) .





الخميس 19 نوفمبر 2020

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم )