"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس غدا الاثنين.. وهذه المناطق معرضة لسقوط الأمطار

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الاثنين 16 نوفمبر على القاهرة الكبرى لطيف نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وتكون حركة الرياح معتدلة، ويكون الطقس على مناطق الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا بارد ليلا وتتكون الأمطار الخفيفة على بعض المناطق والرياح تكون معتدلة.

وعن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وبالنسبة لشمال الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وكشفت الهيئة عن مناطق سقوط الأمطار، حيث من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح ۔ السلوم"، بينما تكون هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري "العريش - بور سعيد - رشيد - كفر الشيخ البحيرة".

أخبار تهمك

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعة و 20 دقيقة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض