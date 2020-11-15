"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس غدا الاثنين.. وهذه المناطق معرضة لسقوط الأمطار

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الاثنين 16 نوفمبر على القاهرة الكبرى لطيف نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وتكون حركة الرياح معتدلة، ويكون الطقس على مناطق الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.





كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا بارد ليلا وتتكون الأمطار الخفيفة على بعض المناطق والرياح تكون معتدلة.





وعن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وبالنسبة لشمال الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.





وكشفت الهيئة عن مناطق سقوط الأمطار، حيث من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح ۔ السلوم"، بينما تكون هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري "العريش - بور سعيد - رشيد - كفر الشيخ البحيرة".



