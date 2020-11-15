ضبط ١٣٧٦ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (1367) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية، وتم ضبط ( 3٫41 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – سجق – جمبرى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة بالسلام بالقاهرة).





وضبط ( 3٫16 طن "كبدة – مقطعات لحوم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة بالسلام بالقاهرة).





وضبط ( 33848 عبوة "سناكس – جبن أبيض – مياه غازية – صلصة – مرقة دجاج") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بالعامرية بالإسكندرية).





وضبط (31٫78 طن "أقماح") المخصصة لإنتاج الخبز البلدى ومحظور تداولها خارج منظومة المطاحن تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة (عدد 5 تجار غلال – حال قيادتهم سيارات محددة بمدينة مرسى مطروح بمطروح).





وضبط ( 1٫5طن "دقيق فاخر") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص – كائن بفاقوس بالشرقية).





وتمكنت من ضبط ( 2982 عبوة "منشطات") غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المسئول عن محل لتجارة مواد العطارة بدون ترخيص – كائن بالعبور بالقليوبية).





وتم ضبط ( 7800 عبوة "عطور"مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 1850 عبوة "عطور" غير صالحة للإستخدام الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها ) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة العطور بدون ترخيص – كائن ببرج العرب بالإسكندرية).





وضبط ( 5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية – كائن بالضبعة بمطروح).





و ضبط ( 3 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص – كائن بفاقوس بالشرقية).



