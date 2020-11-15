وزير الري: تطويع التطور التكنولوجي في خدمة أعمال الوزارة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر
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تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية حيث عقد إجتماعًا بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات المركز القومى لبحوث المياه والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وكلية الهندسة – جامعة القاهرة واساتذة المركز القومي لبحوث المياه لمتابعة أعمال دراسة "تطوير ارصاد السد العالى".

وفى اطار حـرص وزارة الموارد المائية والرى على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.. فقد قام الدكتور عبد العاطى بتفقد الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، ومعالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى النموذج الهيدروليكى المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطى، كما تفقد التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد ادارة وتوزيع المياه.

كما قام الدكتور عبد العاطى بزيارة أعمال تطوير الحدائق والتوجيه باستمرار تنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة عاليه.

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