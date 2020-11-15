للنصب على المواطنين.. ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي، واستغلاله للنصب على المواطنين.





وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وعثر بحوزته على (عدد كبير من الكارنيهات المزورة والمستندات والأوراق الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا جهاز حاسب آلى "لاب توب" عليه صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.



