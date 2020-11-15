عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام بدر بانون في التدريبات الجماعية بالأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم في مران الفريق الأسبوع المقبل.


وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع بدر بانون المدافع السابق لفريق الرجاء المغربي لمدة أربع سنوات قادمة.


وكان «بانون» قد أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلي، مؤكدا أنه يسعى للتويج بجميع البطولات المحلية والقارية مع الفريق.


وأكد بانون أنه سيقاتل مع زملائه في الفريق  لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من الألقاب.

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