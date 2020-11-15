ضبط شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون عبر ميناء دمياط البحرى لنقلها إلى دولة عربية أخرى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (ترانزيت بميناء دمياط البحرى) ومشمولها المستندى (ذرة معلب) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.



حيث تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى.. أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 1858 عبوة بإجمالى 3٫251٫500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر ).



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (113٫802٫500 جنيه تقريبًا – مائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وإثنان ألف وخمسمائة جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



