إخلاء سبيل ربة منزل بتهمة أستغلال اطفالها في التسول

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان اليوم الأحد، اخلاء سبيل ربة منزل، بتهمة أستغلال أطفالها في أعمال التسول.

وكشفت تحقيقات النيابة أن السيدة تستغل أطفالها الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام في التسول وكسب الأموال بمدينة حلوان، كماوجهت لها النيابة تهمة الاتجار في البشر وتعريض حياة أطفالها للخطر.

كانت رصدت المتابعات الأمنية تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأطفال والزعم بأنه تم اختطافه وتواجده بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من التوصل للطفل المشار إليه، وتبين أنه يبلغ من العمر 8 سنوات، وبصحبته والدته ربة منزل.

وبمناقشة الأخيرة قررت بتواجدها بالمنطقة المشار إليها ونجلها لاستجداء المارة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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