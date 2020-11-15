بسبب كورونا.. احذروا تناول هذه الفيتامينات بدون إشراف طبي (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز سموم القصر العيني الفرنساوي، إن كل دواء هو مادة كيميائية، وكل مادة كميائية هى سامة، ولهذا يتم أخذ الدواء بجرعة محسوبة للاستفادة من الجانب الإيجابي لهذه المادة الكميائية. 

وأشار "عبدالمقصود"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لو حصل شخص على دواء بجرعة قليلة سيكون بلا فائدة، وإذا حصل على جرعة أكبر سيصاب بتسمم، محذرا من الإفراط في تناول الفيتامينات لرفع المناعة لتجنب الإصابة بالكورونا.

وأضاف أن الفيتامينات الزائدة عن حاجة الجسم تتخزن به وهذا يضر الإنسان، وقد يسبب له تسمم، منوها بأن الفيتامينات التي تتخزن بالجسم هى "A E D K"، ولا يجب تناولها بدون إشراف طبي.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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