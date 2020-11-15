أبو العينين والسلاب ومطورون عقاريون يعبرون من الجولة الأولى

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هادى سراج الدين
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كشفت النتائج عن فوز نسبة لا بأس بها من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات الضخمة فى مصر.

تصدر رجل الأعمال محمد أبو العينين الفائز باكتساح فى دائرة الجيزة قائمة كبار رجال الأعمال الممثلين فى مجلس النواب، بعد فوزه فى معركة وصفها البعض بالسهلة نتيجة توافر الإمكانيات المادية واللوجستية لحملة المرشح، فضلا عن أنشطته الخيرية والإنسانية التى جعلت رصيده يتزايد بقوة أثناء الانتخابات.

ولعل أبرز النماذج التى تصدرت المشهد لانتخابات مجلس النواب من قائمة رجال الأعمال المطور العقارى زكى عباس الذى خاض الانتخابات عن دائرة الجيزة برفقة أبو العينين، فتاريخه السياسى محدود، فلم يسبق له خوض الانتخابات البرلمانية فى حياته ويمتلك مجموعة من المدارس الخاصة فى الجيزة وصاحب شركة للمقاولات، وربما الذى ساعده فى الفوز، امتلاكه لمجموعة من الجمعيات الخيرية فضلا عن رصده مبالغ مالية تخطت المليون جنيه فى حملته الانتخابية.

بالإضافة إلى طارق سعيد حسانين الفائز عن دائرة إمبابة، فهو واحد من الشخصيات الاستثمارية فى مجال تجارة الحبوب ورئيس إحدى الشركات الرائدة للمطاحن فى مصر فضلا عن كونه رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى. ويعتبر حسانين واحد من رجال الأعمال الذين تحدثت عنهم الشائعات بعد رصده لتكاليف حملته الانتخابية لأكثر من ثلاثة ملايين جنيه.

وتصدر المشهد فى القاهرة رجل الأعمال محمد مصطفى السلاب المرشح الفائز من الجولة الأولى باكتساح فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة. استطاع السلاب الفوز فى الانتخابات نتيجة لرصيده من الخدمات التى قدمها والده للدائرة خلال السنوات الماضية.

فى نفس الدائرة التى يترشح على مقاعدها ٣ من رجال الأعمال كان آخرهم عمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس.. المرشح المعروف باستثماره الرياضى فى مصر من خلال تأسيسه لنادى «سماش للتنس» سنة 1995 فضلا عن إنشائه نادى روتارى هليوبوليس.. السنباطى استطاع دخول جولة الإعادة أمام سمر فودة نجلة المفكر المصرى فرج فودة بعد الدعم الذى حصل عليه من الأندية المصرية وكان على رأسهم النادى الأهلى الذى سهل دخول الدعاية الانتخابية للمرشح فى مقره بمدينة نصر لأكثر من مرة اثناء حملته الانتخابية، والرجل نفسه يحظى باستخدام أشهر لاعبى كرة القدم المصرية الذين رافقوه فى جوالاته الانتخابية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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