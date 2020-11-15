بعد تعرضه لأزمة صحية.. يوسف إسماعيل يجري عملية قسطرة وتركيب دعامات بالقلب

Advertisements



تعرض الفنان يوسف اسماعيل الأيام الماضية لأزمة صحية شديدة، نُقِلَ على أثرها للمستشفى، وقام أمس بإجراء عملية قسطرة، وتركيب دعامات في القلب.



وحرص صديقه المخرج إسلام إمام على طمأنه جمهوره على حالته الصحية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر المخرج إسلام إمام صورة للفنان يوسف إسماعيل،وعلق عليها قائلاً :"ألف ألف سلامة على الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، وبأمر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء العاجل".



يوسف إسماعيل تولى لفترة رئاسة المسرح القومي، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وكان آخرها مسلسل "بت القبائل"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا.





