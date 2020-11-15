عبد الحفيظ: طاهر محمد طاهر ينتظم في التدريبات الجماعية بعد ١٠ أيام
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق بدأ صباح اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
وأضاف أن اللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال عشرة أيام من الآن على أكثر تقدير.
وأوضح أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.
وفي سياق آخر حرص عبدالحفيظ، على عقد جلسة مطولة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال مران الفريق صباح اليوم الأحد.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى استكمال مشوار كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة.