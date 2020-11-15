عبد الحفيظ: طاهر محمد طاهر ينتظم في التدريبات الجماعية بعد ١٠ أيام

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق بدأ صباح اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.





وأضاف أن اللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال عشرة أيام من الآن على أكثر تقدير.





وأوضح أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.





وفي سياق آخر حرص عبدالحفيظ، على عقد جلسة مطولة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال مران الفريق صباح اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى استكمال مشوار كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة.









