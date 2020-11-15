جلسة بين لجنة التخطيط وموسيماني لحسم موقف ثنائي الأهلي المعار

تعقد لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع مدرب الفريق بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لحسم موقف ثنائي الفريق المعار.





ويسعى الأهلي لحسم مصير الثنائي، أحمد ياسر ريان، العائد من إعارة مع الجونة، ومحمد عبد المنعم، العائد من سموحة.





كما تدرس اللجنة رفقة موسيماني، التحرك للتعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، هداف الجونة.





وتسعى لجنة التخطيط لحسم كل ملفات الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لاستكمال قائمة الموسم الجديد، تحسباً لأي مستجدات، خاصة أن الموسم المقبل سيكون به ارتباطات للفريق على المستويين المحلي والأفريقى، حيث ينتظر أن يبدأ الموسم بشكل رسمى في الأسبوع الأول من ديسمبر، ويفترض أن ينتهي في نهاية مايو المقبل.





ويستعد الأهلي لملاقاة فريق أبو قير للأسمدة، في ربع نهائي كأس مصر، والمقررة يوم السبت المقبل.



