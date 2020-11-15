نيمار يرفض تمديد عقده مع باريس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل جديد بشأن مستقبل البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مازال نيمار يرفض فكرة تجديد عقده مع سان جيرمان، وهذا سيجبر الفريق الفرنسي على بيعه في الصيف المقبل بسعر مخفض للغاية".

وأضافت" أن 100 مليون يورو سيكون مبلغ كافي لإقناع إدارة باريس، كي تتخلى عن خدمات نيمار لصالح برشلونة، قبل عام واحد من انتهاء عقد راقص السامبا".

وواصل:"ويلعب نيمار دورًا هاما في محور انتخابات برشلونة المقبلة، حيث يسعى المرشحون لاستغلال صفقة نجم سان جيرمان كورقة انتخابية جاذبة لأصوات أعضاء البارسا".

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2022، وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس، إن النادي بدأ مفاوضات التجديد مع اللاعب البرازيلي.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، نظير 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في آخر عقد للاعب البرازيلي مع البارسا.

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