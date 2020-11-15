سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع "أوفا" مهاجم الشرقية للدخان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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واصلت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا سلسلة التعاقدات الجديدة، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدد من اللاعبين المميزين وفق الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الفترة المقبلة.

وأشار النادي إلى أنه "تم التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق الشرقية للدخان وصاحب ال 28 هدفا مع فريقه الموسم الماضي".

 ونال اللاعب الهداف إعجاب هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث كان أوفا محط اهتمام عدد من أندية الدوري الممتاز، قبل أن يوقع لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن ينضم أوفا صاحب ال 23 عاما إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم في الإسماعيلية، والذي يستمر لمدة أسبوعين، على أن تتخلله عدد من المباريات الودية.

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