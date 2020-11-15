موسيماني يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتحدث المدرب الجنوب إفريقي مع لاعبي الأهلي، عن الأمور الخططية والتكتيكية والتي يريد تنفيذها في المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.