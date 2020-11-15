موسيماني يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي مع لاعبي الأهلي، عن الأمور الخططية والتكتيكية والتي يريد تنفيذها في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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