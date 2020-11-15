الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، فى فكرة عرض محمود وحيد لاعب الفريق الكروي الأول، للبيع خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وذلك بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة السابقة، ما تسبب فى حالة من القلق داخل الجهاز الفنى، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خاصة أنه البديل الأول للتونسى على معلول.

ويفكر موسيمانى في منح الفرصة للصاعد محمد شكرى، والاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وإشراكه فى مباراة سماد أبوقير فى كأس مصر، يوم 21 نوفمبر الجارى، ضمن مباريات ربع النهائى.

ويترقب مسؤولو القلعة الحمراء وصول عرض مناسب من أندية الدورى للتخلص من وحيد، سواء على سبيل الإعارة او البيع النهائى.

ويستعد الأهلي لخوض باقي مباريات كأس مصر ونهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام 27 نوفمبر المقبل، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في تواجد كافة اللاعبين بجاهزية كاملة قبل المباراة.

وقد شارك محمود وحيد مع النادي الأهلي في 15 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالى.

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