طاهر محمد طاهر يظهر في تدريبات الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد في المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام على ستاد مختار التنش بمقر الجزيرة.

وخاض الوافد الجديد للأهلي تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر قبل الانتظام بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة ٥ مواسم قادمًا من المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 11 ساعة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 3 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

الصحة تكشف الأعراض التي ظهرت على محمد صلاح عقب إصابته بالكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعة و 19 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 7 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض