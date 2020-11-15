طاهر محمد طاهر يظهر في تدريبات الأهلي

تواجد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد في المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام على ستاد مختار التنش بمقر الجزيرة.





وخاض الوافد الجديد للأهلي تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر قبل الانتظام بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.





وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة ٥ مواسم قادمًا من المقاولون العرب.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



