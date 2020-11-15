استقبال حافل لطاهر محمد طاهر في مران الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بطاهر محمد طاهر الوافد الجديد للنادي الأحمر، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاعبو النادي الأهلي بإقامة ممر للاحتفال بطاهر محمد طاهر، قبل مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، في لافتة طيبة منهم لزميلهم الجديد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة ٥ مواسم قادمًا من المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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