انتظام كهربا وصالح جمعة في تدريبات الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم الثنائي صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثنائي قد تغيب عن المشاركة في المران الجماعي لفريق الأهلي أمس السبت بعدما حصولهما على إذن خاص من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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