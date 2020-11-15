رئيس الجهاز: اختبار شبكة كهرباء منطقة "الإسكان الاجتماعى" بمدينة أخميم الجديدة









صرح احمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة اخميم الجديدة، بأنه تم اختبار وتجربة شبكة كهرباء وإنارة منطقة الإسكان الاجتماعي شمال المدينة لعدد 56 عمارة، وقطع اراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 118 قطعة مخصص منها 82 قطعة.





وأضاف أحمد مصطفى محمد، أنه تم إجراء التجربة بحضور الشركة المنفذة للمشروع، و شركة توزيع الكهرباء وأعضاء لجنة الاستلام بجهاز المدينة وتم إطلاق التيار الكهربائي بها بعد نجاح التجربة.





وأوضح أن جهاز المدينة يعمل على الاهتمام بالبنية الأساسية فى مختلف مناطق المدينة، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان.



