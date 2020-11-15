هل نشهد شتاء مختلف بعد تساقط الثلج على المنصورة؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية. 

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.

وأضافت أن العالم كله تأثر بتغيرات مناخية، ومنها مصر، حيث أصبح معتادا أن نشهد تساقط حبات البرد مع وجود سحب رعدية، منوهة بأن هذه الظواهر ليست دليلا على أننا سنشهد شتاء مختلف عن الأعوام الماضية، حيث لا يوجد مؤشرات أن الشتاء القادم مختلف، معلقة: "هيكون شتاء عادي جدا". 

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع طقس لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية. 
وتتوقع الهيئة أيضًا، أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية: 

القاهرة العظمى 23 والصغرى 16
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17
بورسعيد العظمى 23 والصغرى 19
دمياط العظمى 23 والصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 16
السويس العظمى 24 والصغرى 17
العريش العظمى 22 والصغرى 17
طابا العظمى 24 والصغرى 20
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22
الغردقة العظمى 27 والصغرى 20
الفيوم العظمى 24 والصغرى 14
بني سويف العظمى 24 الصغرى 14

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