الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يسعى الزمالك للدخول بقوة في مفاوضات مع أسامة جلال نجم إنبي والمنتخب الأولمبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية واستغلال عدم دخول الأهلي في الصفقة عقب تعاقده مع نجم الدفاع المغربي بدر بانون.

وأكد أسامه جلال لمسئولي القلعة البيضاء أنه لا يمانع في اللعب للزمالك وينتظر حسم أمره وذلك في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مدافع قوي وذلك بعد دخوله في مفاوضات مع الثنائي أحمد رمضان بيكهام نجم وادي دجلة وأحمد أيمن منصور نجم براميدز.

وتسببت طلبات وادي دجلة وبراميدز المادية العالية في صرف نظر الزمالك عن بيكهام وأحمد أيمن وذلك بالإضافة إلى اقتراب رحيل محمد عبد السلام نجم الفارس الأبيض للإعارة في صفوف المصري البورسعيدي في ظل خروجه من حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

وسيعقد الثنائي إسماعيل يوسف (تيجانا) عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك جلسة حاسمة مع مسئولي براميدز من أجل انهاء صفقة نبيل عماد دونجا نجم خط الوسط بعد أن تحدث هاتفيا مع تيجانا وطالبه بإنهاء الأمر عقب تحدثه مع مسئولي براميدز وتأكيده لرغبته في الإنضمام إلى الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية وعرض التنازل عن بعض الأموال من أجل إنهاء هذا الأمر سريعًا.

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