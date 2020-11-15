الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:31 م
ريهام عبد المحسن
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يسعى الزمالك للدخول بقوة في مفاوضات مع أسامة جلال نجم إنبي والمنتخب الأولمبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية واستغلال عدم دخول الأهلي في الصفقة عقب تعاقده مع نجم الدفاع المغربي بدر بانون.
وأكد أسامه جلال لمسئولي القلعة البيضاء أنه لا يمانع في اللعب للزمالك وينتظر حسم أمره وذلك في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مدافع قوي وذلك بعد دخوله في مفاوضات مع الثنائي أحمد رمضان بيكهام نجم وادي دجلة وأحمد أيمن منصور نجم براميدز.
وتسببت طلبات وادي دجلة وبراميدز المادية العالية في صرف نظر الزمالك عن بيكهام وأحمد أيمن وذلك بالإضافة إلى اقتراب رحيل محمد عبد السلام نجم الفارس الأبيض للإعارة في صفوف المصري البورسعيدي في ظل خروجه من حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك.
وسيعقد الثنائي إسماعيل يوسف (تيجانا) عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك جلسة حاسمة مع مسئولي براميدز من أجل انهاء صفقة نبيل عماد دونجا نجم خط الوسط بعد أن تحدث هاتفيا مع تيجانا وطالبه بإنهاء الأمر عقب تحدثه مع مسئولي براميدز وتأكيده لرغبته في الإنضمام إلى الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية وعرض التنازل عن بعض الأموال من أجل إنهاء هذا الأمر سريعًا.