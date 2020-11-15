ريال مدريد ينافس آرسنال على صفقة "سوبوسلاي"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي ريال مدريد الإسباني في منافسة شرسة مع نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد مع صفقة نارية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي، صانع ألعاب ريد بول سالزبورج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الموقع، أن اللاعب يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما قاد منتخب المجر للتأهل إلى يورو 2020.

وأشار الموقع، أن اللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم ميلان وآرسنال وأتلتيكو مدريد ولايبزيج.

وكان ماتيس إسترهازي، وكيل سوبوسلاي، قد أكد خلال تصريحات صحفية لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، قائلا: "لا يزال مستقبل دومينيك مفتوحًا، لم نلتزم باتفاق مع أي ناد حتى الآن".

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