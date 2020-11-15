"أموك" تتكبد خسائر بـ 31.9 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من 2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
الأسكندرية للزيوت المعندنية
الأسكندرية للزيوت المعندنية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، عن  القوائم المالية خلال أول 9 شهور من 2020 ، حيث تراجعت الخسائر بنسبة 93% علي أساس سنوي

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها قد حققت خسائر بلغت 31.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 477.02 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

 وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.9 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

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