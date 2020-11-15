"أموك" تتكبد خسائر بـ 31.9 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من 2020

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، عن القوائم المالية خلال أول 9 شهور من 2020 ، حيث تراجعت الخسائر بنسبة 93% علي أساس سنوي





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها قد حققت خسائر بلغت 31.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 477.02 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



