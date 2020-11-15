ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم جارسيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لمنافسة غريمه التقليدي برشلونة على صفقة إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن جارسيا يعتبر هدفًا لبرشلونة وسبق ولعب للفريق الكتالوني بالفعل وسعى البرسا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يتوصل لاتفاق مع المان سيتي، كما أن عقد جارسيا مع مانشستر سيتي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسيصبح حرًا في التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع جارسيا ليكون بديلاً لنجم دفاعه وقائده سيرجيو راموس كما حدد مسئولو ريال مدريد اسمين آخرين ووضعهما ضمن قائمة أهدافه وهما دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني وباو توريس نجم فياريال الإسباني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن توريس وجارسيا هما خياران يتناسبان مع الملف الشخصي الذي يريده ريال مدريد نظرًا لكونهما لاعبين شباب يتمتعا بالجودة وخبرة عالية المستوى ولاعبين دوليين بالفعل مع إسبانيا، حيث أن توريس البالغ من العمر 23 عامًا يمتلك شرط جزائي تبلغ قيمته 50 مليون يورو على الرغم من أنه يعتقد أنه قد يكون متاحًا مقابل 30 مليونًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا البالغ من العمر 19 عامًا يعتبر خيار آخر على الرغم من أنه خيار بعيد جدًا نظرًا لرغبة برشلونة في التعاقد معه وبالنظر لوضعه التعاقدي المان سيتي فإنه على استعداد لقبول العروض في يناير المقبل على الرغم من أنه لن يبيع بسعر رخيص، كما أن النمساوي ديفيد ألابا البالغ من العمر 28 عامًا الذي سينتهي عقده مع بايرن الصيف المقبل ومتاح مجانًا لكنه مثل راموس يتقاضى أجرًا كبيرًا.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن راموس سينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي ويعلم ريال مدريد أنه سيكون من الصعب إقناعه بشروط جديدة بسبب مطالبه على طول مدة العقد في حين أن راتبه في الوضع الحالي مرتفع أيضًا.

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