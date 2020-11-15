والدة رامز حفظ الله تكشف مفاجأة بشأن رفض نجلها الانضمام لمنتخب مصر









أكدت المغربية سمير ملوكي والدة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الانجليزي، ان نجلها لم يرفض الانضمام لمنتخب مصر للشباب.





وقالت والدة اللاعب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاي حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تواصلنا مع ربيع ياسين مدير فني منتخب الشباب وبالفعل تعامل معنا بكل زوق وادب، وطلب الحصول على فيديوهات لرؤية نجلي.





وتابعت والدة الاعب: وبعد ذلك طلب ياسين حضور نجلي لمصر وطلبنا منه ان تكون تلك الامور رسمية لانه تابع لفريق ميلوول الانجليزي ولابد من مخاطبة فريقه اولا.





وزادت: وبالفعل ارسلوا الخطاب الرسمي ولكن كانت هناك بعض البنود منقوصة، اهمها تكلفة اللاعب بالسفر وبكل المصروفات، وهذا الامر يقلل من قيمة اللاعب.





وأكدت: لم نرفض انضمام رامز لمنتخب مصر ولكن لم نلقى متابعة من المنتخب بعد ارسال الخطاب والرد عليه.



