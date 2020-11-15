والدة رامز حفظ الله تكشف مفاجأة بشأن رفض نجلها الانضمام لمنتخب مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 


أكدت المغربية سمير ملوكي والدة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الانجليزي، ان نجلها لم يرفض الانضمام لمنتخب مصر للشباب.

وقالت والدة اللاعب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاي حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تواصلنا مع ربيع ياسين مدير فني منتخب الشباب وبالفعل تعامل معنا بكل زوق وادب، وطلب الحصول على فيديوهات لرؤية نجلي.

وتابعت والدة الاعب: وبعد ذلك طلب ياسين حضور نجلي لمصر وطلبنا منه ان تكون تلك الامور رسمية لانه تابع لفريق ميلوول الانجليزي ولابد من مخاطبة فريقه اولا.

وزادت: وبالفعل ارسلوا الخطاب الرسمي ولكن كانت هناك بعض البنود منقوصة، اهمها تكلفة اللاعب بالسفر وبكل المصروفات، وهذا الامر يقلل من قيمة اللاعب.

وأكدت: لم نرفض انضمام رامز لمنتخب مصر ولكن لم نلقى متابعة من المنتخب بعد ارسال الخطاب والرد عليه.

وأتمت كلماتها: نجلي انضم للمنتخب المغربي بعد ارسال خطاب رسمي من الجامعة المغربية، مصر والمغرب بالنسبة لرامز واحد ولا يوجد فرق بينهم.

أخبار تهمك

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

الصحة تكشف الأعراض التي ظهرت على محمد صلاح عقب إصابته بالكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 8 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 7 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض