محمد فاروق يكشف حقيقة انتقاله للنادي الأهلي
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
أحمد عصام
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أكد محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز، أن الاتفاق تم مع أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز ، وهناك جلسة منتظره مع أمير توفيق لحسم التعاقد معي.
وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، ان هناك أشخاص غاضبة إني بلعب امام الأهلي ب"غل" حسب كلامهم، لكني لا افعل ذلك فهذه هى طريقة لعب بها حماس.
وأضاف، أن في الأول والاخر الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات، وأتمنى الناس تشيل فكرة إني بغل أو حاجه.
وأتم، أنه لعب في الأهلي وله فضل عليه وتوجت ببطولات معه، وجمهور الأهلي بحترمه وبحبه.