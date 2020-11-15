محمد فاروق يكشف حقيقة انتقاله للنادي الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز، أن الاتفاق تم مع  أحمد الشيخ للانضمام لبيراميدز ، وهناك جلسة منتظره مع أمير توفيق لحسم التعاقد معي.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، ان هناك أشخاص غاضبة  إني بلعب امام الأهلي ب"غل" حسب كلامهم، لكني  لا افعل ذلك فهذه هى طريقة لعب بها حماس.

وأضاف، أن في الأول والاخر الأهلي ساهم بمسيرتي وتوجت معه ببطولات، وأتمنى الناس تشيل فكرة إني بغل أو حاجه. 

وأتم، أنه لعب في الأهلي وله فضل عليه وتوجت ببطولات معه، وجمهور الأهلي بحترمه وبحبه.

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