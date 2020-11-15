حسام البدري يكشف حجم إصابة محمد هاني بعد مباراة توجو
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
أحمد عصام
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أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات.
وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات، سبب عدم الاعتماد عليه اليوم هو طريقة اللعب وأحيانا ستتغير وقد يظهر بمباراة توجو الثانية".
وعن محمد هاني: تعرض لكدمة خفيفة خلال المباراة، لكن حالته جيدة الآن، وسيخضع للمزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه مرة أخرى".