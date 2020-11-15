حسام البدري يكشف حجم إصابة محمد هاني بعد مباراة توجو









أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات.





وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات، سبب عدم الاعتماد عليه اليوم هو طريقة اللعب وأحيانا ستتغير وقد يظهر بمباراة توجو الثانية".



