حسام البدري يكشف حجم إصابة محمد هاني بعد مباراة توجو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات. 

وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كوكا يقدم مستوى متميز بالتدريبات، سبب عدم الاعتماد عليه اليوم هو طريقة اللعب وأحيانا ستتغير وقد يظهر بمباراة توجو الثانية".

وعن محمد هاني: تعرض لكدمة خفيفة خلال المباراة، لكن حالته جيدة الآن، وسيخضع للمزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه مرة أخرى".

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