مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على ضم هالاند
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في سباق التعاقد على النرويجي الشاب هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الصحفي الإنجليزي دين جونس أن إرلينج هالاند يعتبر هدفًا حقيقياً لمانشستر سيتي ويُنظر إليه على أنه الرجل الذي قادر على قيادة هجوم النادي الإنجليزي في المستقبل.
وألمح الصحفي الإنجليزي أنه من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي تحركاته في بداية العام المقبل من أجل التعاقد مع النجم النرويجي من بروسيا دورتموند وذلك تحسبًا لرحيل نجم هجوم الفريق الأرجنتيني سيرجو أجويرو المحتمل عقب نهاية الموسم.
وأفاد الصحفي الإنجليزي بأن هالاند جذب أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبرى على رأسها ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.