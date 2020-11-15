لاعب الزمالك السابق ينتقد أداء منتخب مصر









أكد أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أن الاستحواذ كان سلبي ببداية مباراة مصر وتوجو.





وقال مجدي خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الممكن أن يكون عدم الانسجام جزء من تراجع الأداء، لكن قوام المنتخب الأساسي من لاعبي الزمالك والأهلي والمحترفين، وجميعهم شاركوا مع بعض ويعرفون طرق لعبهم".





وأكمل: "كما أن الجانب البدني جيد للاعبين بعد استكمال الدوري، كما أن المحترفين يشاركون مع انديتهم، أما عامل الإرهاق فمن الممكن أن نقلل الحصص التدريبية والاستشفاء للتغلب عليه".



