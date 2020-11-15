لاعب الزمالك السابق ينتقد أداء منتخب مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أن الاستحواذ كان سلبي ببداية مباراة مصر وتوجو. 

وقال مجدي خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الممكن أن يكون عدم الانسجام جزء من تراجع الأداء، لكن قوام المنتخب الأساسي من لاعبي الزمالك والأهلي والمحترفين، وجميعهم شاركوا مع بعض ويعرفون طرق لعبهم".

وأكمل: "كما أن الجانب البدني جيد للاعبين بعد استكمال الدوري، كما أن المحترفين يشاركون مع انديتهم، أما عامل الإرهاق فمن الممكن أن نقلل الحصص التدريبية والاستشفاء للتغلب عليه".

وتابع: "كان يجب تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الضغط العالي في بداية المباراة، الاستحواذ كان سلبي بالاعتماد على 6 لاعبين في منتصف الملعب والمردود صفر".

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