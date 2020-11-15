عصام الحضري: لم يجرؤ أحد على إجباري لخلع شارة المنتخب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر سابقًا، عن رأيه في أزمة شارة قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأشار الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أنه لك يجرؤ أحد على فتح فمه معه لخلع الشارة.

وواصل حارس مرمى الأهلي السابق، "الأقدمية تحكم شارة القيادة فى منتخب مصر منذ قديم الأزل".

واختتم، "عبدالله السعيد أسعد لاعبي المنتخب المصري بحمله شارة قيادة المنتخب".

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