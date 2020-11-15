انفجار خط مياه بمركز أبوتشت في قنا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال المهندس محمود حسين رئيس قطاع التشغيل والصيانة شمال بشركة المياة والصرف الصحي بقنا، إنه تم الانتهاء من إصلاح خط مياه رئيسي قطر ٥٠٠ مم3 بقرية السليمات والذي يغذي قرية السليمات وقرية الحسينات وقرية الشقيفي وقريةالقلعيه بالمياه بمركز ابوتشت.

وأضاف المهندس اسعد مدير فرع ابوتشت، أنه فور إبلاغنا، تم الدفع بمعدات من الحملة الميكانيكية والعاملين بالشبكة المياه بالشركة للكشف عن الكسر ولسرعة إصلاح الخط. وبالفعل تم امس الإنتهاء من اصلاح الكسر خط مياه بالجهود الذاتية.
وذلك ضمن توجيهات المهندس رئيس مجلس الإدارة بسرعة إنهاء الكسور والأعطال في أسرع وقت ممكن.

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