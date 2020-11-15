صلاح عبدالله يوجه رسالة لنمحمد صلاح: ج"إلهي يحرسك من العين"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان صلاح عبدالله على توجيه رسالة لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا، مُتمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية عن طريق "فيديو" في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي :"إلهي يحرسك من العين وتخف بسرعة يا محمد، حبيبنا نور العين شد حيلك يا محمد".

وأضاف صلاح عبد الله قائلاً:"من موقع التصوير وقبل ما أعمل باقي المكياج بقولك يا مو وبدعليك ومصر كلها بتدعيلك وكل عشاق المستديرة في كل أرجاء المعمورة بيدعولك يا محمد أبوك صلاح عبدالله، أسد يا محمد ولا يهمك وهتخف قوام وهترجع لنا بألف ألف سلامة".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان صلاح عبد الله في فيلم "النمس والإنس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم من إخراج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين.

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