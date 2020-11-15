"16 مليون فرد".. تعرف على تفاصيل استحقاق "تكافل وكرامة" (فيديو)

قال ياسر عبد السلام مدير العمليات بمشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 3 ملايين و600 ألف أسرة، بإجمالى عدد أفراد مستفيدين من البرنامج 14 مليون فرد، موضحًا أنه من المستهدف الوصول إلى إجمالى 16 مليون فرد ضمن البرنامج.





وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إن الأسر الأولى بالرعاية هم الذين لديهم الأولوية للدخول ضمن برنامج تكافل، وأن يكون لدى الأسرة أبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة، بينما برنامج كرامة يجب على المسن أن يكون بلغ 65 سنة وأكثر، وبالنسبة للمعاق أن يكون نسبة الإعاقة أكثر من 50%.





وأشار ياسر عبد السلام مدير العمليات بمشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه يتم تقديم كافة المستندات الداعمة، منوهًا أن موانع الصرف هى وجود أراضى زراعية أكثر من 1 فدان أو ملكية عقار أو أكثر غير محل السكن.



