"16 مليون فرد".. تعرف على تفاصيل استحقاق "تكافل وكرامة" (فيديو)
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
هدى عبدالرازق
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قال ياسر عبد السلام مدير العمليات بمشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 3 ملايين و600 ألف أسرة، بإجمالى عدد أفراد مستفيدين من البرنامج 14 مليون فرد، موضحًا أنه من المستهدف الوصول إلى إجمالى 16 مليون فرد ضمن البرنامج.
وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إن الأسر الأولى بالرعاية هم الذين لديهم الأولوية للدخول ضمن برنامج تكافل، وأن يكون لدى الأسرة أبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة، بينما برنامج كرامة يجب على المسن أن يكون بلغ 65 سنة وأكثر، وبالنسبة للمعاق أن يكون نسبة الإعاقة أكثر من 50%.
وأشار ياسر عبد السلام مدير العمليات بمشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه يتم تقديم كافة المستندات الداعمة، منوهًا أن موانع الصرف هى وجود أراضى زراعية أكثر من 1 فدان أو ملكية عقار أو أكثر غير محل السكن.
كما أوضح "عبد السلام"، أنه من أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة، أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وكذلك أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 - غيرها من الوثائق المطلوبة".
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