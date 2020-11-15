تعرف على المباريات التي سيغيب عنها صلاح مع ليفربول
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:41 م
كتب: علي ماهر حلمي
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أصيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى معسكر المنتخب الوطني.
ومن المقرر أن يغيب صلاح عن الملاعب لمدة 14 بعد أن غاب عن مواجهة مصر و توجو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.
بينما يغيب صلاح عن مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
بالإضافة إلي مواجهة أتالانتا الإيطالي الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.