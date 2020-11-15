تعرف على المباريات التي سيغيب عنها صلاح مع ليفربول

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
أصيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى معسكر المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يغيب صلاح عن الملاعب لمدة 14 بعد أن غاب عن مواجهة مصر و توجو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

بينما يغيب صلاح عن مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بالإضافة إلي مواجهة أتالانتا الإيطالي الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعة و 18 دقيقة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. استبعاد محمد هانى من منتخب مصر بسبب الإصابة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (4) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض