تشكيل ايطاليا المتوقع لمواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستعد منتخب ايطاليا لدخول مباراة تعد اختبار صعب للغاية، أمام منتخب بولندا اليوم الأحد 15 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف المنتخب الهولندي في إطار منافسات تلك المجموعة أيضًا منافسه منتخب البوسنة والهرسك.

واستقر روبرتو مانشيني مدرب منتخب ايطاليا، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام بولندا، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: اسيربي - فلورينزي - بونوتشي - ايمرسون.
خط الوسط: جورجينيو - باريلا - جاليرديني.
خط الهجوم: بيرنارديسكي - انسيني - بيلوتي.

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