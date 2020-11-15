الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تسويق الثنائي السنغالي اليو بادجي والانجولي جيرالدو دا كوستا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويريد موسيماني الاستغناء عن الثنائي لعدم الحاجة إلى وجودهما وحتي يتمكن من تدعيم الفريق بصفقات قوية.

ولكن العائق الوحيد لرحيل الثنائي تأتي في بعض البنود، حيث تأتي الأزمة في عقد جيرالدو والذي يحتوي على سداد قيمة عقده المتبقية حال رغبة الأهلي في رحيله وهو ما يعني دفع القلعه الحمراء 2 مليون دولار و150الف دولار باقي فترة الثلاث سنوات في عقده الامر الذي جعل لجنة التخطيط تقوم تسويق اللاعب وعرضه على أندية سموحة ومصر المقاصة والبنك الأهلي.

وعلى الجانب الآخر تأتي أزمة السنغالي اليو بادجي في راتبه السنوي الذي يحصل على مليون دولار وهو ما عطل صفقة انتقاله للاتحاد السكندري رغم إعلان النادي تحمل جزء من راتبه الشهري لكن اللاعب تمسك بالرحيل المجاني أو الانتظار لنهاية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير الثنائي بشكل نهائي عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة

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