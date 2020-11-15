موعد مباراة إيطاليا ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب إيطاليا مع منافسه منتخب بولندا، اليوم الأحد 15 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.





وستقام المباراة بين منتخب إيطاليا وبولندا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل منتخب بولندا صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخب ايطاليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.





وقد حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على استونيا منذ أيام قليلة وديا، استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي.



