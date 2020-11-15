صفقة تبادلية كبرى بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن وجود صفقة تبادلية نارية تلوح في الأفق بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس للتخلص من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير والذي يبلغ 31 مليون يورو.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن يوفنتوس لن يسمح برحيل رونالدو إلا في حال الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتابع الموقع، أن عقد رونالدو ينتهي مع يوفنتوس في يونيو 2022 وهو نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد نيمار، لذلك من المتوقع حدوث تلك الصفقة.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد أكد أن العملاق الباريسي لن يتحرك لضم رونالدو إلا في حال عرضه للبيع.

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