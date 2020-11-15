وزير الآثار: "كل ما بنحفر بنلاقي آبار ودهاليز" (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، تقريرا عن الاكتشافات الأثرية لأكثر من 100 تابوت و40 تمثالا فى سقارة.

وخلال التقرير قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن جميع التوابيت مغلقة وملونة، وفي حالة جيدة، بجانب التماثيل الرائعة، مضيفًا:" كل ما بنحفر بنلاقى آبار ودهاليز ومومياوات".
فيما قال الدكتور مصطفى الوزيرى، أمين الأعلى للآثار، إن كم التوابيت هائل حيث تجاوزت 100 تابوت، وحالتهم جيدة، مضيفًا أن أصحاب التوابيت الأثرية الجديدة ذو وظائف عالية.
وأضاف الوزيرى قائلًا: "سنستأنف أعمال الحفائر الفترة المقبلة للكشف عن ورشة التوابيت الخشبية".


وأزاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الستار عن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة آثار سقارة، التى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الادمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.

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