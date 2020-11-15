٧ نتائج مؤسفة لليلة الثلوج في المنصورة.. تعرف عليها

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ليلة حزينة مرت على المنصورة خلال الساعات الأخيرة بسبب الطقس السيئ الذي ضرب المدينة ونتج عنه سقوط ثلوج في عدد من المناطق المختلفة بالمنصورة.



وكانت مدينة المنصورة والقرى التابعة لها تعرضت لأمطار رعدية غزيرة ومحوبة بالثلوج استمرت لنحو 15 دقيقة وتسببت فى غرق الشوارع وتوقف الحركة المرورية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النتائج السلبية التي وقعت في تلك الليلة:



- أصيب طفل بصعق كهربائى بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عقب ملامسته لعامود إنارة أثناء سيره بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها قرى ومدن المحافظة.



- لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر وتحطمت سيارتين بالدقهلية إثر انهيار برج حمام وسقوطه من أعلى منزل بمنطقة الحسينية بالمنصورة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التى تعرضت المحافظة.



- تسببت الأمطار في انهيار سور سطح منزل بشارع الجمهورية بالمنصورة، ما أسفر عن تهشم سيارتين ملاكي، أثناء مرورهما لحظة الانهيار، وإصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.



- لقى خفير نظامى من قوة مركز المنصورة مصرعه وأصيبت زوجته بكسور، إثر انزلاقه بالموتوسيكل أثناء قيادته وقت هطول الأمطار.



- أصيب اثنان بشارع الجمهورية بإصابات مختلفة، وتحطمت سيارتين ملاكى نتيجة سقوط بلكونة منزل عليهما أثناء وقوفهما أسفل العقار، مما أدى إلى تحطم مقدمة سيارة وتحطم أخرى بالكامل، وإصابة صاحبه بكسر فى الكتف.



- شاهدت الشوارع المختلفة بمدينة المنصورة سقوط لوحات إعلانية كبيرة، وكذلك أجزاء من التكيفات نتيجة سرعة الرياح، كما سقطت بوابات خشبية على عدد من المحلات خلال افتتاح أحد المحلات بشارع قناة السويس.



- قرر أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب، اليوم الأحد، والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين، وذلك حرصا على صحة الطلاب، نظرا لسوء الأحوال الجوية.



وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس سقطت أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، ومنها محافظات الإسكندرية ومطروح، وبعض محافظات الدلتا، متابعة أنه بالفعل سقطت أمطار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مدينة المنصورة تحديدا.



وأشادت بتحذير الأرصاد الجوية بسقوط أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية وسواحل الدلتا، ومنها محافظة كفر الشيخ، والدقهلية، متابعة أن من المحتمل وجود فرص أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، أما على القاهرة وجنوب الدلتا فمحتمل أن توجد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

