ريال مدريد يضع خطة التعاقد مع صفقة الموسم الذهبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخطة محكمة من أجل التعاقد مع صفقة ذهبية.


وقالت صحيفة " ذا صن البريطانية " أن ريال مدريد يجهز عرض ضخم من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف العام 2022.


ولم يتوصل اللاعب وإدارة ناديه الفرنسي لحل حول تمديد التعاقد الأمر الذي يجعل ريال مدريد واثق من قدرته المالية على حسم الصفقة خاصةً عقب إعادة هيكلة الفريق بعد توفير 33 مليون يورو من الرواتب بعد رحيل بيل وخاميس.

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